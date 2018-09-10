Бывший военный Денис Гальцев стал новым заместителем губернатора

Бывший военный и директор департамента имущественных и земельных отношений Денис Гальцев стал новым заместителем губернатора Костромской области

Он занял пост Алексея Смирнова , который стал сити-менеджером областного центра.

Гальцев будет отвечать за лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство и природные ресурсы. Часть полномочий Смирнова передали заместителю Юрию Макову. Он будет контролировать трнаспортную сферу в Костромской области и дорожное хозяйство.

Денис Гальцев родился в 1978 году. У него два образования — военное и юридическое.