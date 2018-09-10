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Бывший военный Денис Гальцев стал новым заместителем губернатора
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Бывший военный Денис Гальцев стал новым заместителем губернатора 

АиФ Владимир + ещё 1 41 минуту назад
Фото: АиФ Владимир
Бывший военный и директор департамента имущественных и земельных отношений Денис Гальцев стал новым заместителем губернатора Костромской области.
Он занял пост Алексея Смирнова, который стал сити-менеджером областного центра.
Гальцев будет отвечать за лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство и природные ресурсы. Часть полномочий Смирнова передали заместителю Юрию Макову. Он будет контролировать трнаспортную сферу в Костромской области и дорожное хозяйство.
Денис Гальцев родился в 1978 году. У него два образования — военное и юридическое.
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