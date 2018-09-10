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Мощности Балтийского завода планируется привлечь к созданию ледокола «Лидер»
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Мощности Балтийского завода планируется привлечь к созданию ледокола «Лидер» 

ТАСС 4 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Мощности Балтийского судостроительного завода в Санкт-Петербурге планируется привлечь к реализации проекта по строительству сверхмощного ледокола «Лидер». Об этом в понедельник в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Алексей Кадилов.
Ранее замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев сообщал, что строительство ледокола «Лидер» будет вестись на Дальнем Востоке. На реализацию проекта претендовали два предприятия — дальневосточный завод «Звезда» и петербургский Балтийский завод. По данным Минпромторга РФ, «Лидер» станет самым крупным и мощным ледоколом в мире, к 2024-2025 году планируется построить три таких ледокола.
"При любом решении о выборе места строительства нового атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» Балтийский завод, как единственное предприятие в России, имеющее опыт и компетенции в этой области судостроения, безусловно, будет привлечен к его строительству. Данный вопрос уже обсуждался в ходе рабочих совещаний с руководством Минпромторга РФ и на уровне заместителя председателя правительства РФ [Юрия] Борисова. Было сказано, что будут найдены приемлемые решения, для того, чтобы сохранить компетенции Балтийского завода. Необходимо отметить и мнение руководства "Росатома" о том, что успешная реализация проекта возможна только при условии использования накопленных компетенций Балтийского завода в области строительства атомных ледоколов", — сказал Кадилов.
Он пояснил, что при строительстве атомных ледоколов завод изготавливает баки металловодной защиты и съемные блоки защиты ядерных установок, а также теплообменное оборудование, гребные валы, винты и другое оборудование.
Балтийский завод — одно из крупнейших судостроительных предприятий, специализирующееся на создании ледоколов, плавучих атомных энергоблоков, военных кораблей первого ранга. В настоящее время предприятие строит три универсальных атомных ледокола проекта 22220 «Арктика».
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