Мощности Балтийского завода планируется привлечь к созданию ледокола «Лидер»

Ранее замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев сообщал, что строительство ледокола «Лидер» будет вестись на Дальнем Востоке. На реализацию проекта претендовали два предприятия — дальневосточный завод «Звезда» и петербургский Балтийский завод. По данным Минпромторга РФ, «Лидер» станет самым крупным и мощным ледоколом в мире, к 2024-2025 году планируется построить три таких ледокола.

"При любом решении о выборе места строительства нового атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» Балтийский завод, как единственное предприятие в России, имеющее опыт и компетенции в этой области судостроения, безусловно, будет привлечен к его строительству. Данный вопрос уже обсуждался в ходе рабочих совещаний с руководством Минпромторга РФ и на уровне заместителя председателя правительства РФ [Юрия] Борисова. Было сказано, что будут найдены приемлемые решения, для того, чтобы сохранить компетенции Балтийского завода. Необходимо отметить и мнение руководства "Росатома" о том, что успешная реализация проекта возможна только при условии использования накопленных компетенций Балтийского завода в области строительства атомных ледоколов", — сказал Кадилов.

Он пояснил, что при строительстве атомных ледоколов завод изготавливает баки металловодной защиты и съемные блоки защиты ядерных установок, а также теплообменное оборудование, гребные валы, винты и другое оборудование.

Балтийский завод — одно из крупнейших судостроительных предприятий, специализирующееся на создании ледоколов, плавучих атомных энергоблоков, военных кораблей первого ранга. В настоящее время предприятие строит три универсальных атомных ледокола проекта 22220 «Арктика».