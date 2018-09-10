КНДР удивила мир дальнобойной САУ и новым противотанковым комплексом

По мнению военных экспертов, главной новинкой торжественного мероприятия стала новейшая самоходная гаубица, которая является своеобразным ответом на САУ K9 Thunder Южной Кореи

Как предполагается, калибр орудия с удлиненным стволом составляет 152-мм. Вероятная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом вполне может достигать 40 км.

На массивной вращающейся башне видна антенна спутниковой навигации. Также установлены датчики.

Традиционно для военной техники КНДР, большое внимание уделено средствам самообороны. На башне виден спаренный 30-мм автоматический гранатомет и установка переносного зенитного ракетного комплекса.

Шасси машины — шестикатковое на каждый борт, по всей видимости, с поддерживающими роликами. Двигатель и трансмиссия смонтированы справа.

Также наблюдатели обратили внимание на новый противотанковый ракетный комплекс, установленный на трехосном варианте бронетранспортера, скопированного с российского БТР-80. В башне с открывающимся верхом установлены 8 контейнеров.

Предполагается, что это установки с повышенной дальностью стрельбы, некое подражание зарубежным машинам, таким как китайский ПТРК AFT-10. Напомним, система из КНР имеет 150-кг ракеты с дальностью стрельбы 10 км, работающие в режиме «выстрелил-забыл».

Еще одна показанная САУ, по всей видимости, вооружена 130-мм орудием. Она является дальнейшим развитием самоходок, которые ранее уже неоднократно демонстрировались на парадах. Основное отличие — в модернизированной башне с оборонительным вооружением в виде автоматических гранатометов и ПЗРК.

Отмечается, что особенностью данного парада стало решение не демонстрировать баллистические ракеты, которое было принято впервые за долгие годы.