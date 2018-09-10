Оружие ДНР для уничтожения киевских кораблей на Азовском море сняли на видео

Пресс-служба армии ДНР распространила видео, на котором запечатлены противотанковые ракетные комплексы, с помощью которых ополченцы готовы отразить нападение украинской армии с моря. Ролик доступен для просмотра в интернете.

Данное вооружение имеется в распоряжении созданных в народной республике мобильных групп, передвигающихся на машинах повышенной проходимости. В репортаже, снятом военными корреспондентами, отмечается, что защитники самопровозглашенного государства готовы в случае необходимости уничтожить надводные цели противника на Азовском море.

Боец с позывным «Музыкант» рассказал, что подобные патрули несут службу на всех участках побережья ДНР. Ополченец выразил уверенность в том, что киевские силовики не смогут осуществить прорыв на данном направлении.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ДНР проинформировали о подготовке Украиной тройного удара по республике.