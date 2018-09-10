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Первокурсники рязанского десантного училища впервые прыгнули с парашютом
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Первокурсники рязанского десантного училища впервые прыгнули с парашютом 

62info.ru 5 часов назад
Фото: 62info.ru
Десантирование выполнялось в рамках этапа общевойсковой подготовки на площадку приземления Житово из самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8 с высоты 800 метров на парашютных системах Д-10.
После приземления каждому курсанту в торжественной обстановке была вручена тельняшка и значок «Парашютист».
«Сегодня вы стали парашютистами, десантниками вы будете, когда совершите прыжок из Ил-76, после чего вам вручат свой первый в жизни голубой берет», — сказал в своем поздравлении первокурсникам заместитель начальника училища по воздушно-десантной подготовке полковник Игорь Бортан.
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