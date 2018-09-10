Аэродром Кольцово расширяют для новых истребителей

Военные аэродромы Кольцово ( Екатеринбург ) и Толмачево Новосибирск ) до конца 2018 года получат новые места для посадки самолетов. Там же заменят плиты взлетно-посадочных полос, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Центрального военного округа.

Модернизация позволит увеличить пропускную способность аэродромов. Кроме того, до конца 2020 года в округе будет построено почти 500 новых зданий и сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.

Стоит отметить, что это далеко не единственное пополнение оборонной мощи Урала в 2018 году. Как ранее писало «Уралинформбюро», в мае состав авиационного полка, дислоцирующегося на территории Челябинской области, прирос двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34. До конца года авиационные соединения ЦВО предполагается усилить звеном МиГ-31БМ.

Всего же с начала 2018 года воинские части Центрального военного округа получили свыше 350 единиц современной техники. Среди них, кроме истребителей и бомбардировщиков, вертолеты Ми-24п, бронемашины БМП-2М, новейшие станции связи «Гармонь» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», а также тяжелые огнеметные системы ТОС «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

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