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Видео: На маневрах «Восток-2018» сбито 30 воздушных целей
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Видео: На маневрах «Восток-2018» сбито 30 воздушных целей 

Российская Газета + ещё 16 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Минобороны России опубликовало видеоролик боевых пусков зенитно-ракетной группировки ПВО на полигоне Телемба во время международных учений «Восток-2018».
Зенитчикам Центрального и Восточного военных округов пришлось отражать массированный удар средств воздушного нападения условного противника.
"Расчеты радиолокационных станций обнаружили более 30 воздушных целей, выполнявших полет в широком диапазоне высот и скоростей", — говорится в официальном сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Перед началом маневров на полигоне была создана единая управления силами ПВО, оснащенная современными средствами связи и системами автоматизированного управления. Использование автоматики позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в режиме реального времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение. В итоге воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.
Огонь по воздушным мишеням вели ракетные комплексы С-400 «Триумф», С-300, «Бук», «Тор» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
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