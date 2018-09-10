Уральские военные отразили нападение «противника» на комплексы «Искандер-М» под Астраханью

ТАСС , 10 сентября. Военнослужащие ракетного соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа из Свердловской области , передислоцированные для учений на полигон Капустин Яр под Астрахань , отразили нападение диверсантов условного противника на комплексы «Искандер-М». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"По замыслу учений, разведка зафиксировала высадку диверсионно-разведывательной группы условного противника в район боевого дежурства расчетов ОТРК [оперативно-тактические ракетные комплексы] «Искандер». В задачи «террористов» входил подрыв пусковой установки комплекса. По тревоге были подняты оперативная группа и подразделение спецназа, назначенные для охраны боевых машин и предотвращения диверсий. Военнослужащие выдвинулись в район и уничтожили силы условного противника, также инженерно-саперным отделением были проведены работы по поиску закладок, мин и фугасов, установленных в районе сосредоточения диверсантами", — сказали в пресс-службе.

В учениях на полигоне Капустин Яр в Астраханской области задействованы более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что расчеты «Искандеров-М» из Свердловской области совершат пуски ракет под Астраханью.

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Он предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.