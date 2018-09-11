ПВО под Астраханью уничтожат «вертолеты» и «самолеты» «противника».

Расчеты «Буков», «Панцирей» и «Тунгусок» в ходе тренировок проведут стрельбы по «вертолетам» и «самолетам» «противника».

На полигоны «Ашулук» и «Капустин Яр» в Архангельской области вывели более 3500 военнослужащих и свыше 800 единиц военной техники подразделений ПВО нескольких армий ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Здесь начались лагерные сборы, в ходе которых расчеты российских ракетных комплексов отработают поражение летательных аппаратов «противника». Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

«Для этого будут использованы более 250 мишеней, в том числе БПЛА «Стриж-1», «Бекас», «Саман» и «Пенсне», позволяющие сымитировать низколетящие и высокоскоростные баллистические цели», — сказано в сообщении.

В учениях будут задействованы ЗРК «Бук-М2», «Оса» и «Стрела-10», зенитно-ракетные системы «Тор», ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и «Тунгуска», а также переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».

«Всего для проведения боевых стрельб и пусков запланировано более трех тысяч 23— и 30-миллиметровых выстрелов, а также более 200 зенитных управляемых ракет различных комплексов», — сказал Астафьев.

Боевые расчеты отразят удары тактической авиации, беспилотников и высокоточного оружия условного противника.

Лагерный сбор подразделений ПВО Южного округа продлится до конца октября.