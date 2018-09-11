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Под Астраханью расстреляют свыше трех тысяч зенитных ракет и снарядов
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Под Астраханью расстреляют свыше трех тысяч зенитных ракет и снарядов 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Астраханской области пройдут масштабные учения подразделений противовоздушной обороны юга России, а также Черноморского флота и Каспийской флотилии. Боевые стрельбы пройдут на полигонах Ашулук и Капустин Яр.
"Всего для проведения боевых стрельб и пусков запланировано более трех тысяч 23 и 30-мм снарядов, а также более 200 зенитных управляемых ракет различных комплексов", — отметили в военном ведомстве.
Как сообщает пресс-служба ЮВО, в маневрах примут участие свыше 3500 военнослужащих и 800 единиц военной техники. В том числе зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Оса», «Стрела-10», «Тор», а также ПЗРК «Игла», ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитные установки «Тунгуска».
Зенитчики будут тренироваться в уничтожении воздушных маневрирующих целей, имитирующих вертолеты и штурмовики условного противника. Их роль исполнят 250 ракет-мишеней «Стриж-1», «Бекас», «Саман» и «Пенсне».
На завершающем этапе полевых сборов с зенитными ракетными подразделениями будут проведены тактические учения с выполнением боевых стрельб. Расчеты комплексов ПВО отразят удары тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия условного противника.
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