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На маневрах «Восток-2018» подразделения ПВО отразили нападение условного противника
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На маневрах «Восток-2018» подразделения ПВО отразили нападение условного противника 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПОЛИГОН ТЕЛЕМБА /Бурятия/, 12 сентября. /ТАСС/. На полигоне «Телемба» в ходе маневров «Восток-2018» группировка зенитных ракетных войск и войсковой ПВО Центрального и Восточного военных округов отразила в среду удар средств воздушного нападения условного противника, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Расчеты радиолокационных станций обнаружили более 30 воздушных целей, выполнявших полет в широком диапазоне высот и скоростей", — говорится в сообщении.
Информация о целях передавалась на командные пункты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, «Бук», «Тор» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
"В розыгрыше тактического эпизода ведения противовоздушного боя на полигоне «Телемба» было задействовано свыше 500 единиц военной техники и более 1 тыс. военнослужащих", — отмечается в сообщении. «Все воздушные цели, выполнявшие полеты в зоне ответственности подразделений ПВО были своевременно обнаружены и уничтожены», — подчеркнули в департаменте.
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