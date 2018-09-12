На маневрах «Восток-2018» подразделения ПВО отразили нападение условного противника

ПОЛИГОН ТЕЛЕМБА / Бурятия /, 12 сентября. / ТАСС /. На полигоне «Телемба» в ходе маневров «Восток-2018» группировка зенитных ракетных войск и войсковой ПВО Центрального и Восточного военных округов отразила в среду удар средств воздушного нападения условного противника, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Расчеты радиолокационных станций обнаружили более 30 воздушных целей, выполнявших полет в широком диапазоне высот и скоростей", — говорится в сообщении.

Информация о целях передавалась на командные пункты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, «Бук», «Тор» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

"В розыгрыше тактического эпизода ведения противовоздушного боя на полигоне «Телемба» было задействовано свыше 500 единиц военной техники и более 1 тыс. военнослужащих", — отмечается в сообщении. «Все воздушные цели, выполнявшие полеты в зоне ответственности подразделений ПВО были своевременно обнаружены и уничтожены», — подчеркнули в департаменте.