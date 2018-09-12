Части ПВО отразили массированное «нападение» на маневрах «Восток-2018»

ПОЛИГОН «ТЕЛЕМБА» ( Бурятия ), 12 сен — РИА Новости . На полигоне в Бурятии в ходе маневров «Восток-2018» в среду группировка зенитных ракетных войск и войсковой ПВО Центрального и Восточного военных округов отразила удар средств воздушного нападения условного противника.

"Расчеты радиолокационных станций обнаружили более 30 воздушных целей, выполнявших полет в широком диапазоне высот и скоростей", — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По его данным, информация о целях передавалась на командные пункты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, «Бук», «Тор» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

"В розыгрыше тактического эпизода ведения противовоздушного боя на полигоне «Телемба» было задействовано свыше 500 единиц военной техники и более 1 тысячи военнослужащих", — отметили в департаменте.

По его данным, «все воздушные цели, выполнявшие полеты в зоне ответственности подразделений ПВО, были своевременно обнаружены и уничтожены».

Маневры проходят с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2018 год под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Маневры стали крупнейшими в России за 37 лет, привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов примут участие подразделения из Китая и Монголии.

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