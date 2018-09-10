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Песков: «Аэрофлот» подпишет контракт на покупку до 100 самолетов SSJ-100
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Песков: «Аэрофлот» подпишет контракт на покупку до 100 самолетов SSJ-100 

Российская Газета + ещё 28 13 часов назад
Фото: Российская Газета
В понедельник, 10 сентября, на полях Восточного экономического форума "Аэрофлот" подпишет контракт на покупку до 100 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня достаточно поздно по местному времени Путин осмотрит выставку ТОРов и запустит несколько предприятий в режиме видеоконференции, — отметил представитель Кремля. — Кроме того, сегодня в присутствии президента «Аэрофлот» и "Сухой" подписывают очередной крупный контракт на поставку до 100 самолетов авиакомпании".
Напомним, в конце августа «Аэрофлот» сообщил о том, что планирует получить еще 50 дополнительных самолетов SSJ-100 в ближайшие годы. Они станут дополнением к существующему парку из 50 самолетов этой модели. Также компания ожидает поставку 50 лайнеров МС-21.
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