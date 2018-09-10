«Аэрофлот» подпишет контракт на покупку до 100 самолетов SSJ-100 

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" 10 сентября на полях Восточного экономического форума подпишет контракт на покупку до 100 самолетов SSJ-100 ("Сухой Суперджет-100"). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня достаточно поздно по местному времени Путин осмотрит выставку ТОРов и запустит несколько предприятий в режиме видеоконференции. Кроме того, сегодня в присутствии президента «Аэрофлот» и "Сухой" подписывают очередной крупный контракт на поставку до 100 самолетов авиакомпании", — сказал Песков.