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«Аэрофлот» подпишет контракт на покупку до 100 самолетов SSJ-100
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«Аэрофлот» подпишет контракт на покупку до 100 самолетов SSJ-100 

ТАСС + ещё 27 8 часов назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" 10 сентября на полях Восточного экономического форума подпишет контракт на покупку до 100 самолетов SSJ-100 ("Сухой Суперджет-100"). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня достаточно поздно по местному времени Путин осмотрит выставку ТОРов и запустит несколько предприятий в режиме видеоконференции. Кроме того, сегодня в присутствии президента «Аэрофлот» и "Сухой" подписывают очередной крупный контракт на поставку до 100 самолетов авиакомпании", — сказал Песков.
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