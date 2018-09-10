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Девушки-танкисты разрезали дыню стволом танка Т-80
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Девушки-танкисты разрезали дыню стволом танка Т-80 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Девушки, освоившие управление танком за месяц, пушкой боевой машины также задвинули коробок спичек и забили гвоздь в бревно.
Сегодня на танковом полигоне Северного флота под Мурманском прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню танкиста.
После митинга и праздничного концерта состоялось военизированное представление. Подразделения отдельной мотострелковой бригады разыграли тактический эпизод ведения боевых действий с применением средств ПВО, реактивной артиллерии и танков.
Изюминкой праздника стало выступление танкистов на модернизированных боевых машинах Т-80. Два танковых экипажа продемонстрировали стрельбу по мишени в движении и прыжке с трамплина.
Гости праздника стали свидетелями уникального представления: нештатный экипаж, состоящий из военнослужащих-женщин, которые в течение месяца прошли курс подготовки танкистов, продемонстрировал мастерское управление боевой машиной. Танковым стволом задвинули коробок спичек, забили гвоздь в бревно и разрезали дыню. Этот эпизод стал главным сюрпризом для зрителей.
В период проведения праздника для посетителей работала выставка вооружения и военной техники, а также работала полевая кухня и хлебопекарня.
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