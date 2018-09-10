На форуме «Армия-2018» рассказали о новом водолазно-спасательном глубоководном аппарате

Данный аппарат будет предназначен для потенциального спасения экипажей затонувших подлодок.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представили спасательный подводный аппарат «Бестер». Он предназначен для спасения экипажей затонувших подводных лодок и аварийных обитаемых подводных сооружений. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на заместителя главного конструктора Центрального конструкторского бюро «Лазурит» Владимира Шевчука.

Кроме того, по словам Шевчука, аппарат сможет выполнять различные подводно-технические работы: от поиска и обследования подводных объектов до обеспечения их подъёма и выполнения работ с помощью манипуляторов.

ПСС может нести два СПА общей массой до 110 тонн и за счет своей способности погружаться обеспечивает их спуск и подъем на борт даже при значительном волнении моря.