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В Минобороны рассказали об испытаниях инновационного катера
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В Минобороны рассказали об испытаниях инновационного катера 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Главное его преимущество по сравнению с другими катерами — высокая скорость, говорят создатели.
В России прошли испытания инновационного скоростного катера с глиссирующими лыжами. Об это сообщает Минобороны РФ со ссылкой на материалы круглого стола, прошедшего в рамках международного форума «Армия-2018».
По словам создателей катера, его главное преимущество по сравнению с другими катерами заключается в высокой скорости судна. «Кречет» способен развивать скорость свыше 160 км/ч, при этом глиссирующие лыжи позволяют ему сохранять устойчивость и обеспечивают ровное движение.
Основными задачами этого катера станет доставка спецгрупп для решения специальных задач, выполнение патрульных функций.
Но тут возникает другая проблема — кадры. Дело в том, что для управления катерами на скорости свыше 100 км/ч необходима специальная подготовка. На данный момент в России таких специалистов всего около десяти. Кстати, катер на такой скорости испытывал гонщик «Формулы-1» на воде.
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