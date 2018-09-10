В Минобороны рассказали об испытаниях инновационного катера

Главное его преимущество по сравнению с другими катерами — высокая скорость, говорят создатели.

России прошли испытания инновационного скоростного катера с глиссирующими лыжами. Об это сообщает Минобороны РФ со ссылкой на материалы круглого стола, прошедшего в рамках международного форума «Армия-2018».

По словам создателей катера, его главное преимущество по сравнению с другими катерами заключается в высокой скорости судна. «Кречет» способен развивать скорость свыше 160 км/ч, при этом глиссирующие лыжи позволяют ему сохранять устойчивость и обеспечивают ровное движение.

Основными задачами этого катера станет доставка спецгрупп для решения специальных задач, выполнение патрульных функций.

Но тут возникает другая проблема — кадры. Дело в том, что для управления катерами на скорости свыше 100 км/ч необходима специальная подготовка. На данный момент в России таких специалистов всего около десяти. Кстати, катер на такой скорости испытывал гонщик «Формулы-1» на воде.