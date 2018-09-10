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Под стартовым комплексом ракеты «Союз-2» обнаружили пустоты
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Под стартовым комплексом ракеты «Союз-2» обнаружили пустоты 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУСТОТЫ НАШЛИ ПОД СТАРТОВЫМ КОМПЛЕКСОМ РАКЕТЫ «СОЮЗ-2» НА КОСМОДРОМЕ «ВОСТОЧНЫЙ», ГОТОВИТСЯ ИХ УСТРАНЕНИЕ ЗА 4,6 МЛН РУБ — ДОКУМЕНТЫ "РОСКОСМОСА"
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