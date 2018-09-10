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Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты
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Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты 

RT на русском + ещё 7 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружены пустоты.
Данное сообщение подтверждается документацией «Роскосмоса», опубликованной на сайте госзакупок.
Отмечается, что госкорпорация 5 сентября заключила договор с подрядчиком для выполнения ремонтных работ.
«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения 1 Стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный», — говорится в тексте.
Об обнаружении пустот под основанием комплекса со ссылкой на информированный источник в отрасли сообщал ТАСС.
Ранее стало известно, что первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъёмности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год.
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