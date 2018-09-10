Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты

В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружены пустоты.

Данное сообщение подтверждается документацией «Роскосмоса» , опубликованной на сайте госзакупок.

Отмечается, что госкорпорация 5 сентября заключила договор с подрядчиком для выполнения ремонтных работ.

«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения 1 Стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный», — говорится в тексте.

Об обнаружении пустот под основанием комплекса со ссылкой на информированный источник в отрасли сообщал ТАСС

Ранее стало известно, что первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъёмности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год.