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Стартовый комплекс для «Союзов» на Восточном нуждается в ремонте из-за пустот в грунте
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Стартовый комплекс для «Союзов» на Восточном нуждается в ремонте из-за пустот в грунте 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
Фото: News.ru
Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот под башней обслуживания. Об этом ТАСС рассказал источник на космодроме.
«Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию», — рассказал собеседник агентства, не уточнив причины образования пустот. Оценка состояния старта проводилась в июле, сообщил источник.
В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры не стали комментировать предоставленную источником информацию.
Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты серии «Союз-2», первый запуск с него был выполнен 28 апреля 2016 года.
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