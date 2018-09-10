Никита Михалков пожертвовал полмиллиона рублей на строительство главного храма ВС 

О возведении Главного храма ВС РФ сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства первым пожертвовал на его строительство.
Кинорежиссер Никита Михалков пожертвовал на возведение главного храма Вооруженных сил РФ полмиллиона рублей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По словам российского режисера, инициатива российского военного ведомства должна стать не только мощной объединяющей силой для российского народа, но и примером для всего православного мира. В современных условиях, пояснил он, «трудно переоценить инициативу Минобороны России по строительству армейского храма, посвященного Великой Победе 1945 года».
Храмовый комплекс на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», как сообщалось ранее, будет возводиться исключительно на добровольные пожертвования. Идея получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ранее известный режисер поддержал идею создания Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме него, об отношении к данной инициативе Минобороны уже высказались ряд известных деятелей культуры и спорта, среди которых Леонид Якубович. Илона Броневицкая, Вячеслав Фетисов, Светлана Хоркина и другие.