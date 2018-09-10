Никита Михалков пожертвовал полмиллиона рублей на строительство главного храма ВС

Кинорежиссер Никита Михалков пожертвовал на возведение главного храма Вооруженных сил РФ полмиллиона рублей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По словам российского режисера, инициатива российского военного ведомства должна стать не только мощной объединяющей силой для российского народа, но и примером для всего православного мира. В современных условиях, пояснил он, «трудно переоценить инициативу Минобороны России по строительству армейского храма, посвященного Великой Победе 1945 года».