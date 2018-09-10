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Спецназ в Поволжье провел десантирование в экстремальных условиях
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Спецназ в Поволжье провел десантирование в экстремальных условиях 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие использовали парашюты «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях.
В Самарской области военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа выполнили десантирование с предельной высоты и уничтожили условных диверсантов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
По легенде учений, разведподразделения при помощи беспилотников «Орлан-10» вскрыли диверсионную группу условного противника, которая пыталась заминировать стратегически важные объекты. Группы спецназа совершили десантирование из вертолетов Ми-8 с высоты четыре тысячи метров, предельной для парашютной подготовки.
Военнослужащие использовали парашюты «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях. После приземления группа совершила 50 километровый марш и уничтожила условных диверсантов.
В учении приняли участие около 3000 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники.
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