Спецназ в Поволжье провел десантирование в экстремальных условиях

Военнослужащие использовали парашюты «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях.

Самарской области военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа выполнили десантирование с предельной высоты и уничтожили условных диверсантов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По легенде учений, разведподразделения при помощи беспилотников «Орлан-10» вскрыли диверсионную группу условного противника, которая пыталась заминировать стратегически важные объекты. Группы спецназа совершили десантирование из вертолетов Ми-8 с высоты четыре тысячи метров, предельной для парашютной подготовки.

Военнослужащие использовали парашюты «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях. После приземления группа совершила 50 километровый марш и уничтожила условных диверсантов.

В учении приняли участие около 3000 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники.