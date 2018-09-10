Правительство ФРГ изучает возможность применения своих самолетов в Сирии 

Правительство Германии изучает возможность задействования своих истребителей-бомбардировщиков Tornado в возможных военных акциях против армии президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила в воскресенье газета «Бильд» со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ, передает ТАСС.
Как утверждает немецкое издание, министр обороны Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах альянса в составе США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб. Источники отметили, что германская сторона не исключает возможность применения своих самолетов, но только в том случае, если Дамаск осуществит химическую атаку против собственного населения и будут предоставлены убедительные доказательства этого.
По данным газеты, с соответствующим запросом к Берлину обратилась американская сторона, и предварительные дискуссии на эту тему прошли на прошлой неделе в Минобороны ФРГ. Рассматривались варианты задействования Tornado только для разведывательных полетов с целью поддержки возможных ударов или их применения непосредственно для бомбардировок. «Бильд» подчеркивает, что решение об участии Германии в войне в Сирии «было бы историческим». «Германия тем самым впервые бы рисковала пойти на прямую конфронтацию с союзником Сирии — Россией», — отметило издание. Ранее канцлер Ангела Меркель неоднократно исключала участие Германии в военных акциях в Сирии. И в этот раз последнее слово останется за Ведомством федерального канцлера.