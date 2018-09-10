Правительство ФРГ изучает возможность применения своих самолетов в Сирии

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США снова выслали свои истребители на перехват двух российских Ту-95 в районе Аляски

Стартовый комплекс для «Союзов» на Восточном нуждается в ремонте из-за пустот в грунте

Рогозин не исключил, что «Союз» продырявили дрелью в космосе