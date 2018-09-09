Военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота приняли активное участие в Едином дне голосования

Свой голос за избранного кандидата в депутаты регионального парламента отдал каждый военнослужащий Северодвинского гарнизона, кто имел возможность проголосовать 9 сентября.

Военнослужащие Беломорской военно-морской базы приняли активное участие в выборах депутатов Архангельского областного собрания VII созыва.

С самого открытия избирательных участков в Северодвинском гарнизоне военные моряки прибывали исполнить свой конституционный долг. Военнослужащие приходили с семьями.

Многие матросы по призыву голосовали впервые. Они получали памятный сувенир от избирательной комиссии.

Свой голос за избранного кандидата в депутаты регионального парламента отдал каждый военнослужащий Северодвинского гарнизона, кто имел возможность проголосовать 9 сентября.