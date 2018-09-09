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Военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота приняли активное участие в Едином дне голосования
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Военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота приняли активное участие в Едином дне голосования 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Свой голос за избранного кандидата в депутаты регионального парламента отдал каждый военнослужащий Северодвинского гарнизона, кто имел возможность проголосовать 9 сентября.
Военнослужащие Беломорской военно-морской базы приняли активное участие в выборах депутатов Архангельского областного собрания VII созыва.
С самого открытия избирательных участков в Северодвинском гарнизоне военные моряки прибывали исполнить свой конституционный долг. Военнослужащие приходили с семьями.
Многие матросы по призыву голосовали впервые. Они получали памятный сувенир от избирательной комиссии.
Свой голос за избранного кандидата в депутаты регионального парламента отдал каждый военнослужащий Северодвинского гарнизона, кто имел возможность проголосовать 9 сентября.
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