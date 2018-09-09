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Российские ученые разработали уникальный аппарат ИВЛ для спасения новорожденных
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Российские ученые разработали уникальный аппарат ИВЛ для спасения новорожденных 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты представили в Геленджике новейшие образцы аппарата ИВЛ, которые сейчас уже проходят сертификацию.
Российский концерн Радиоэлектронные технологии представил аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), предназначенный для спасения недоношенных младенцев. Прибор отечественного производства был впервые представлен на российском рынке. Презентация образцов аппарата состоялась в ходе форума по биотехнологиям «Биотехмед» в Геленжике.
В настоящий момент оба образца — «Авента-У» и «Неонлайн-1» проходят сертификацию в Минздраве. С их помощью до здорового уровня можно довести новорожденных вес, которых составляет от 250 грамм. Об этом журналистам рассказал советник первого заместителя руководителя компании Владимир Михеев.
Концерн КРЭТ является крупнейшим холдингом в своей отрасли. Он специализируется на создании комплексов для гражданской и военной авиации, а также занимается разработкой современной медицинской и бытовой техники.
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