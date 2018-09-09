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Более чем на 40 типах изделий РЭБ обучаются военнослужащие в межвидовом центре боевого применения войск в Тамбове
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Более чем на 40 типах изделий РЭБ обучаются военнослужащие в межвидовом центре боевого применения войск в Тамбове 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Четырехмесячная подготовка завершится сдачей экзаменов и получением свидетельства специалиста РЭБ, далее военнослужащие будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.
Военнослужащие по призыву в тамбовском Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы, проходят подготовку по специальностям, более чем на 40 типах изделий РЭБ и комплексного технического контроля (КТК).
Обучаемые совершенствуют начальную военную подготовку, общевойсковую подготовку и подготовку по специальностям.
Четырехмесячная подготовка завершится сдачей экзаменов и получением свидетельства специалиста РЭБ, далее военнослужащие будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.
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