Ещё
Минобороны поощрит членов ЦИК, обеспечивших проведение выборов на Курилах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны поощрит членов ЦИК, обеспечивших проведение выборов на Курилах 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее российское военное ведомство предоставило военную технику для обеспечения голосования в труднодоступных районах Сахалинской области.
Замминистра обороны РФ — начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил о готовности поощрить сотрудников Центраизбиркома, обеспечивших проведение Единого дня голосования в труднодоступных районах Сахалинской области. Об этом он сообщил сегодня в Информационном центре ЦИК России.
По словам замминистра, девушки-члены комиссии самоотверженно обеспечивали свободное волеизъявление для военнослужащих, несущих боевое дежурство в этих районах, в результате чего голос ни одного избирателя не остался без внимания.
Ранее российским военным ведомством по обращению Центральной избирательной комиссии обеспечена доставка сентября вертолетом военной авиации членов избирательной комиссии на остров Уруп Курильского района Сахалинской области (маяки Кастрикум и Ван-дер-Линда) для досрочного голосования избирателей.
ТК «Звезда»: последние новости
В Германии рассматривают возможность применения своих истребителей против Сирии - СМИ В Минобороны рассказали об испытаниях инновационного катера В День города в Самаре прошла акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – Твой выбор!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут ударить по силам РФ39
Россия может получить свой «Суэцкий канал»50
Украина «перехватила» данные военных спутников РФ665
США «отбились» от новых обвинений РФ49
Корова «задушила» атакующего ее льва
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение