Минобороны поощрит членов ЦИК, обеспечивших проведение выборов на Курилах 

Ранее российское военное ведомство предоставило военную технику для обеспечения голосования в труднодоступных районах Сахалинской области.
Замминистра обороны РФ — начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил о готовности поощрить сотрудников Центраизбиркома, обеспечивших проведение Единого дня голосования в труднодоступных районах Сахалинской области. Об этом он сообщил сегодня в Информационном центре ЦИК России.
По словам замминистра, девушки-члены комиссии самоотверженно обеспечивали свободное волеизъявление для военнослужащих, несущих боевое дежурство в этих районах, в результате чего голос ни одного избирателя не остался без внимания.
Ранее российским военным ведомством по обращению Центральной избирательной комиссии обеспечена доставка сентября вертолетом военной авиации членов избирательной комиссии на остров Уруп Курильского района Сахалинской области (маяки Кастрикум и Ван-дер-Линда) для досрочного голосования избирателей.