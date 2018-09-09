Минобороны поощрит членов ЦИК, обеспечивших проведение выборов на Курилах

Замминистра обороны РФ — начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил о готовности поощрить сотрудников Центраизбиркома, обеспечивших проведение Единого дня голосования в труднодоступных районах Сахалинской области. Об этом он сообщил сегодня в Информационном центре ЦИК России.

По словам замминистра, девушки-члены комиссии самоотверженно обеспечивали свободное волеизъявление для военнослужащих, несущих боевое дежурство в этих районах, в результате чего голос ни одного избирателя не остался без внимания.