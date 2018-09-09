В российском военном госпитале в Таджикистане прошли торжественные мероприятия, посвященные 92 годовщине со дня основания

451 военный госпиталь в Душанбе был образован 5 сентября 1926 года, он один из старейших среди собратьев не только в Таджикистане , но даже и в России , всего на 10 лет моложе окружного госпиталя.

В Таджикистане прошли торжественные мероприятия по случаю 92 годовщины со дня основания 451 российского военного госпиталя.

«С начала года в нашем госпитале на новейшем оборудовании по новым методикам, которые предполагают отсутствие долгого послеоперационного периода восстановления, вылечено около 2,5 тысяч человек. За последнее время мы получили новое эндовидеохирургическое оборудование, компьютерный томограф, медицинский модуль вертолетный (ММВ), новейшее рентгеновское оборудование, оснащение госпиталя является одним из лучших в округе. Нельзя забывать и о высококвалифицированном персонале, которые принял и освоил это оборудование, более 40 врачей высшей квалификации трудится здесь, а некоторые из них посвятили госпиталю более 25 лет своей жизни. С 2016 года в госпитале ведется работа по интенсивному совершенствованию специализированной медицинской помощи. Основной упор делается на эффективное использование полученного оборудования, подбор и подготовку медицинских кадров» — сказал начальник госпиталя майор медицинской службы Дамир Ижбердеев.

451 военный госпиталь в Душанбе был образован 5 сентября 1926 года, он один из старейших среди собратьев не только в Таджикистане, но даже и в России, всего на 10 лет моложе окружного госпиталя. Поздравить знаменитое медицинское учреждение прибыли представители 201 военной базы, заместитель командира по работе с личным составом полковник Евгений Бровко и помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими отец Роман Чебоненко. Они передали слова благодарности и подарки от командования базы всему персоналу госпиталя.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.