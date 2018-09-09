В Минобороны РФ рассказали о ходе голосования в Вооруженных силах России

Как отметил замминистра обороны России — начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов , благоприятные условия для голосования были созданы для всех военнослужащих, в том числе, для участников крупнейших учений «Восток-2018».

Замминистра обороны РФ — начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о ходе волеизъявления в Вооруженных силах России в Информационном центре ЦИК России.

По его словам, российские военослужащие традиционно принимают активное участие в выборах. Так, по предварительной информации, по состоянию на 18.00 в голосовании приняло участие приняло участие более 99,7 процентов военнослужащих ВВО, 98 процентов военнослужащих ЦВО, 94 процента личного состава посетило избирательные участки в Западном и Южном военных округах.

Кроме того, для обеспечения избирательных прав личного состава руководство вооруженных сил скорректировало планы подготовки войск. Так, например, для участников крунейших за последние 40 лет учений «Восток-2018» на семи полигонах было организовано голосование на 14 избирательных участках. На них, как сообщил военачальник, проголосовало 6 504 избирателя.