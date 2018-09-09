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В парке Патриот появился новый необычный экспонат
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В парке Патриот появился новый необычный экспонат 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Гигантская строительная каска с автографом Президента доставлена по воздуху в строящийся музей Военно-строительного комплекса.
Жители подмосковной Кубинки полчаса наблюдали в небе странный, белый предмет, напоминавший козырьком головной убор. Огромный объект с видимой на одной стороне подписью Президента России на длинных тросах переносил по воздуху вертолет КА-32.
Пилоты доставили тяжелый и габаритный груз в парк «Патриот». Вес конструкции три с половинной тонны, высота почти пять метров, длина -около десяти
Это увеличенный макет каски военного строителя с автографом Владимира Путина. Конструкцию из стеклофибробетона установили на крыше перед входом в музей Военно-строительного комплекса Минобороны России. Это современный, высокотехнологичный проект. Его основная идея — ближе к аудитории. Здесь будет организована открытая образовательная и дискуссионная площадка для студентов, историков, архивных исследователей, смонтирована единственная в стране телевизионная система с интерактивным пультом и большим экраном, изогнутым к ногам зрителя.
Такая форма создает эффект «присутствия в картинке». Каждый сможет, гуляя по электронной карте России, увидеть достижения военных строителей. Мало кто знает, что только в советский период ими возведено 200 гарнизонов, 4 стотысячных города, 20 гражданских и военных аэродромов, 300 ракетных комплексов и больше 10 уникальных систем контроля космического пространства. Реализованы знаковые проекты — космодромы «Плесецк» и «Байконур», полигоны испытания новых видов вооружения «Капустин Яр», «Семипалатинск», «Сары-Шаган» и «Балхаш».
В двух небольших ТМУ (тенто-мобильное устройство) разместят основную экспозицию, библиотеку, хранилище коллекций и уникальный архив исторических документов, включая резолюции, постановления и телеграммы, касающиеся возведения секретных объектов. Новый музей военных строителей откроется в парке «Патриот» в этом году.
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