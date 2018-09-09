В День города в Самаре прошла акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — Твой выбор!»

По итогам мероприятия, пункт отбора на военную службу по контракту посетило свыше 400 человек, а более 50 участников обратились за необходимой информацией.

В День города в Самаре прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!».

В ходе акции, которая проходила на набережной реки Волга, была показана выставка современных образцов вооружения и военной техники.

По итогам мероприятия, посетило пункт отбора на военную службу по контракту свыше 400 человек, а более 50 участников обратились за необходимой информацией о поступлении на военную службу по контракту. В этих целях специально развернутый мобильный пункт набора граждан на военную службу по контракту провел необходимую информационно-разъяснительную работу с выдачей кандидатам памяток и образцов документов.