В ЦДРА пройдут семинары по проблемам патриотического воспитания

В их работе примут участие руководители Департамента культуры Минобороны России , Главного управления по работе с личным составом ВС РФ , ученые и преподаватели Военного университета Минобороны России, деятели культуры и искусства.

12 сентября сотрудники методического отдела Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе проведут целый комплекс учебно-методических мероприятий для специалистов культурно-досуговой работы военных учреждений культуры Минобороны России.

В плане работы семинары по темам: «Работа по использованию потенциала армейской культуры в целях повышения имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации и воспитания подрастающего поколения» и «Опыт, традиции, современность», а также публичная лекция «Патриотизм — источник побед!» (От Куликовской (1380 год) до Курской битв (1943 год).

Эти мероприятия весьма значимы, так как рассматривают актуальные проблемы военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужащих, членов их семей и подрастающего поколения, передовые формы и методы культурно-досуговой деятельности и опыт передовых военных учреждений культуры.

В их работе примут участие руководители Департамента культуры Минобороны России, Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, ученые и преподаватели Военного университета Минобороны России, деятели культуры и искусства.

В рамках программы мероприятий предусмотрена работа по секциям методического обеспечения: Дома офицеров, клубы воинских частей, клубы военно-медицинских учреждений и клубы военных образовательных учреждений.

Вниманию участников будут представлены тематические витрины структурных подразделений центрального военного учреждения культуры, выставка новых методических пособий, книжная выставка, посвященная 75-летию Курской битвы.