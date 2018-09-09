В ЦДРА пройдут семинары по проблемам патриотического воспитания 

В их работе примут участие руководители Департамента культуры Минобороны России, Главного управления по работе с личным составом ВС РФ, ученые и преподаватели Военного университета Минобороны России, деятели культуры и искусства.
12 сентября сотрудники методического отдела Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе проведут целый комплекс учебно-методических мероприятий для специалистов культурно-досуговой работы военных учреждений культуры Минобороны России.
В плане работы семинары по темам: «Работа по использованию потенциала армейской культуры в целях повышения имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации и воспитания подрастающего поколения» и «Опыт, традиции, современность», а также публичная лекция «Патриотизм — источник побед!» (От Куликовской (1380 год) до Курской битв (1943 год).
Эти мероприятия весьма значимы, так как рассматривают актуальные проблемы военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужащих, членов их семей и подрастающего поколения, передовые формы и методы культурно-досуговой деятельности и опыт передовых военных учреждений культуры.
В их работе примут участие руководители Департамента культуры Минобороны России, Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, ученые и преподаватели Военного университета Минобороны России, деятели культуры и искусства.
В рамках программы мероприятий предусмотрена работа по секциям методического обеспечения: Дома офицеров, клубы воинских частей, клубы военно-медицинских учреждений и клубы военных образовательных учреждений.
Вниманию участников будут представлены тематические витрины структурных подразделений центрального военного учреждения культуры, выставка новых методических пособий, книжная выставка, посвященная 75-летию Курской битвы.