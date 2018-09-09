«Прорыв летной психологии»: эксперт рассказал о значении «петли Нестерова» в развитии боевой авиации

Ровно 105 лет назад в России было положено начало высшему пилотажу.

9 сентября 1913 года русский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире выполнил фигуру «мертвая петля», которая впоследствии стала называться его именем. Своим поступком Нестеров совершил прорыв в летной психологии и положил начало развитию высшего пилотажа в мировой авиации, рассказал «Звезде» заслуженный летчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев

«То, что он совершил, называется прорывом в психологии летного дела. Люди поверили, что это возможно, и с «петли Нестерова» началось развитие высшего пилотажа и появление его новых фигур», — сказал Толбоев.

По мнению эксперта, Нестеров не испытал больших физических перегрузок при выполнении этой фигуры. Гораздо сильнее была нагрузка психологическая, подчеркнул Толбоев.

«Перед тем, как выполнить эту пилотажную фигуру, он делал схематические расчеты, наблюдал за поведением птиц в воздухе. Но на практике аэродинамические и прочностные характеристики его самолета не изучались специалистами. Нестеров не знал, что будет с самолетом. Это был риск», — отметил эксперт.

Жизнь Петра Нестерова оборвалась в одном из воздушных боев Первой мировой войны. 8 сентября 1914 года он направил свой аэроплан на австрийский самолет-разведчик. В результате столкновения оба самолета получили повреждения, а летчики погибли. Это был первый в истории боевой авиации воздушный таран.