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Алмаз-Антей планирует поставить свою продукцию на три аэродрома в Сирии
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Алмаз-Антей планирует поставить свою продукцию на три аэродрома в Сирии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 9 сен — РИА Новости. Российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» планирует поставить высокотехнологичную продукцию на три сирийских аэродрома, поставки могут начаться в следующем году, заявил РИА Новости заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Александр Ведров.
"Это, прежде всего, Дамасский аэродром, Латакия и Алеппо. Это три, остальные — по мере освобождения", — сказал он на полях 60-й Дамасской международной ярмарки. По его словам, туда планируется поставить «весь спектр (оборудования), который используется в мире современного оборудования для безопасного воздушного движения», в том числе радары, системы метеолокации и системы организации воздушного движения.
В этом году, по словам Ведрова, компания планирует закончить «обследование на территории аэродромов, чтобы понять» объемы необходимого оборудования, сами поставки могут начаться уже в будущем году.
Кроме того, как отметил заместитель гендиректора «Алмаз-Антея», компания ведет переговоры с Организацией радио и телевидения Сирии о поставках систем цифрового телевидения концерна.
Ранее сообщалось, что «Алмаз-Антей» участвует в 60-й Дамасской международной ярмарке, которая проходит в столице Сирии в период с 6 по 15 сентября. Как сообщала пресс-служба компании, в ходе выставки специалисты концерна планируют провести ряд переговоров с представителями министерства транспорта, администрации гражданской авиации, министерства экономики и внешней торговли, Минздрава, а также министерства связи и технологий Сирии.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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