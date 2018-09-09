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В военных учениях ДНР примут участие более четырех тысяч человек
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В военных учениях ДНР примут участие более четырех тысяч человек 

РИА Новости + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Более 4 тысяч человек и более 300 единиц военной техники будут задействованы в плановых учениях ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые начнутся на следующей неделе, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"С 11 сентября 2018 года на военных полигонах нашей республики спланировано проведение командно-штабного учения на местности. Всего в учениях примут участие более 4 тысяч человек и более 300 единиц военной техники", — сказал Басурин.
Он отметил, что учения плановые, проводятся в рамках подготовки подразделений.
"Все учения будут происходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в минских соглашениях", — добавил Басурин.
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