В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота прошли торжества в честь Дня танкиста

Изюминкой праздника стало выступление танкистов на модернизированных боевых машинах Т-80. Два танковых экипажа продемонстрировали стрельбу по мишени в движении и прыжке с трамплина.

Сегодня на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота возле посёлка Корзуново ( Мурманская область ) прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню танкиста.

Состоялось построение личного состава отдельного танкового батальона с выносом Боевого знамени. Командир бригады полковник Сергей Пелипай от имени командующего Северного флота адмирала Николая Евменова поздравил танкистов с профессиональным праздником и вручил новые погоны офицерам, получившим очередные воинские звания, а также награды и грамоты отличившимся военнослужащим.

Поздравить танкистов прибыли представители Мурманской областной думы и администрации Печенгского района, юнармейцы и артисты ансамбля песни и пляски Северного флота с получасовой концертной программой.

После митинга и концерта состоялось военизированное представление. Подразделения отдельной мотострелковой бригады разыграли тактический эпизод ведения боевых действий с применением средств ПВО, реактивной артиллерии и танков.

Изюминкой праздника стало выступление танкистов на модернизированных боевых машинах Т-80. Два танковых экипажа продемонстрировали стрельбу по мишени в движении и прыжке с трамплина.

Гости праздника стали свидетелями уникального представления: нештатный экипаж, состоящий из военнослужащих-женщин, которые в течение месяца прошли курс подготовки танкистов, продемонстрировал мастерское управление боевой машиной. Танковым стволом задвинули коробок спичек, забили гвоздь в бревно и разрезали дыню. Этот эпизод стал главным сюрпризом для зрителей. Напоследок женскому экипажу были вручены букеты цветов.

В период проведения праздника для посетителей работала выставка вооружения и военной техники, а также полевая кухня и хлебопекарня.