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В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота прошли торжества в честь Дня танкиста
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В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота прошли торжества в честь Дня танкиста 

ТК «Звезда» + ещё 1 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Изюминкой праздника стало выступление танкистов на модернизированных боевых машинах Т-80. Два танковых экипажа продемонстрировали стрельбу по мишени в движении и прыжке с трамплина.
Сегодня на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота возле посёлка Корзуново (Мурманская область) прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню танкиста.
Состоялось построение личного состава отдельного танкового батальона с выносом Боевого знамени. Командир бригады полковник Сергей Пелипай от имени командующего Северного флота адмирала Николая Евменова поздравил танкистов с профессиональным праздником и вручил новые погоны офицерам, получившим очередные воинские звания, а также награды и грамоты отличившимся военнослужащим.
Поздравить танкистов прибыли представители Мурманской областной думы и администрации Печенгского района, юнармейцы и артисты ансамбля песни и пляски Северного флота с получасовой концертной программой.
После митинга и концерта состоялось военизированное представление. Подразделения отдельной мотострелковой бригады разыграли тактический эпизод ведения боевых действий с применением средств ПВО, реактивной артиллерии и танков.
Изюминкой праздника стало выступление танкистов на модернизированных боевых машинах Т-80. Два танковых экипажа продемонстрировали стрельбу по мишени в движении и прыжке с трамплина.
Гости праздника стали свидетелями уникального представления: нештатный экипаж, состоящий из военнослужащих-женщин, которые в течение месяца прошли курс подготовки танкистов, продемонстрировал мастерское управление боевой машиной. Танковым стволом задвинули коробок спичек, забили гвоздь в бревно и разрезали дыню. Этот эпизод стал главным сюрпризом для зрителей. Напоследок женскому экипажу были вручены букеты цветов.
В период проведения праздника для посетителей работала выставка вооружения и военной техники, а также полевая кухня и хлебопекарня.
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