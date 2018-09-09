«Вертолеты России» предложат Минобороны увеличить скорость строевых машин

"У нас есть эскизные проработки, которые можно было бы внедрять для увеличения скорости существующих летательных аппаратов. Мы такие предложения будем готовы сделать Министерству обороны в процессе дискуссии", — сказал он.

По словам Богинского, отработка технических решений на существующих конструкциях потребует не только эскизов, технических расчетов и проработок, но, «скорее всего, появления летающей лаборатории».

"Эта работа идет, где-то она носит системный характер, где-то работы инициативные, выполняемые как конструкторскими бюро, которые находятся в холдинге «Вертолеты России», так и в институтах авиационной промышленности — ЦАГИ ЦИАМ и так далее", — отметил Богинский.

Он напомнил, что в 2017 году холдинг также заключил контракт с военным ведомством по выработке концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ). В этом году работа будет завершена, Минобороны рассмотрит предложенные варианты проекта.