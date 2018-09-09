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Под Рязанью бойцы-железнодорожники форсировали Оку и помолились
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Под Рязанью бойцы-железнодорожники форсировали Оку и помолились 

АиФ Рязань + ещё 2 4 часа назад
Фото: 62info.ru
7 сентября под Рязанью завершились учения военнослужащих железнодорожной бригады, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Они выполнили все необходимые задания, в частности, переправили технику через Оку и форсировали реку отдельными соединенными понтонами с помощью управляемых катеров.
После учений бойцы обратились с молитвой к святителю Василию. Глава епархиального отдела по взаимодействию с ВС и ПО протоиерей Константин Сомов надеется, что почитание святителя Василия, покровителя Рязанской земли, будет только возрастать среди военнослужащих-железнодорожников.
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