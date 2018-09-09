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Эрдоган рассказал о приглашении Турции на международные маневры «Восток-2018»
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Эрдоган рассказал о приглашении Турции на международные маневры «Восток-2018» 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия пригласила Турцию на маневры «Восток-2018», которые пройдут на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Об этом, как сообщает в воскресенье газета Yeni Safak, турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета по возвращению с трехстороннего саммита РФ — Иран — Турция по Сирии, который прошел 7 сентября в Тегеране.
"Турция была приглашена на учения «Восток-2018», которые проводятся Россией и Китаем", — сказал он. Как отмечает газета, детали их проведения были переданы министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, который сопровождал президента в поездке. Глава минобороны республики сказал, что рассмотрит приглашение, а также подчеркнул, что «маневры очень важны, потому что за ними пристально следят в США».
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