В Армении военнослужащие ЮВО отпраздновали День танкиста

Военнослужащие возложили венки и цветы к памятнику танку Т-34 и бюстам Героев Советского Союза.

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении , приняли участие в праздновании профессионального праздника — День танкиста.

На территории военного городка «Полигон» на мемориальном комплексе «Воинам Танкистам» прошел праздничный митинг с участием командования военной базы, военнослужащих танкистов и приглашенных гостей. Военнослужащие возложили венки и цветы к памятнику танку Т-34 и бюстам Героев Советского Союза.

«Сегодня воины-танкисты отмечают свой профессиональный праздник — День танкиста. Он был учрежден после окончания Второй мировой войны для ознаменования больших заслуг механизированных и бронетанковых войск в разгроме противника и за ратный труд в мирные дни. Мы искренне гордимся тем, что в нашем соединении установлены памятник танку Т-34 и 10 бюстов танкистам Героям Советского Союза, которые ходе Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, в составе 16-ого отдельного танкового полка 1-ой танковой армии боями дошли до Берлина. Пусть у всех танкистов будет крепкая броня, надежный тыл и стальное здоровье!», — пожелал командир соединения полковник Владимир Елканов.

Перед танкистами выступили юнармейцы, художественные и хореографические коллективы соединения. Командование соединения наградило отличившихся военнослужащих почетными грамотами, а приглашенных гостей угостило солдатской кашей.