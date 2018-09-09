Украина планирует начать выпуск нового двигателя для Ан-148

На Украине рассчитывают с помощью двигателя АИ-28 заменить устаревший Д-436ФМ, потому что у него топливная эффективность выше на 15%, улучшена топливная эмиссия и система шумоподавления, передаёт ТАСС

В начале года Киев запретил поставлять России двигатели для Ан-148 и Бе-200. Основные эксплуатанты самолётов — Минобороны России , авиакомпания «Ангара», специальный лётный отряд «Россия» и МЧС

В России Ан-148 производился на мощностях Воронежского самолётостроительного общества. В текущем году производство предполагалось законсервировать.