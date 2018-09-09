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Украина планирует начать выпуск нового двигателя для Ан-148
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Украина планирует начать выпуск нового двигателя для Ан-148 

Говорит Москва 9 часов назад
На Украине рассчитывают с помощью двигателя АИ-28 заменить устаревший Д-436ФМ, потому что у него топливная эффективность выше на 15%, улучшена топливная эмиссия и система шумоподавления, передаёт ТАСС.
В начале года Киев запретил поставлять России двигатели для Ан-148 и Бе-200. Основные эксплуатанты самолётов — Минобороны России, авиакомпания «Ангара», специальный лётный отряд «Россия» и МЧС.
В России Ан-148 производился на мощностях Воронежского самолётостроительного общества. В текущем году производство предполагалось законсервировать.
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