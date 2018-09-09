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На территории российской военной базы в Абхазии проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня танкиста
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На территории российской военной базы в Абхазии проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня танкиста 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение дня в военном городке базы для гостей праздника открыта выставка из более 20 экземпляров штатной боевой техники, в том числе мостовой танковый укладчик МТУ-20 и современные танки Т-72Б3.
В Абхазии проходят культурно-досуговые мероприятия, посвященные празднованию 72-летия со дня образования танковых войск.
В ходе торжественного построения на плацу командир соединения полковник Игорь Егоров пожелал всем военнослужащим танковых подразделений здоровья и успешного совершенствования своих профессиональных навыков.
В течение дня в военном городке базы для гостей праздника открыта выставка из более 20 экземпляров штатной боевой техники, в том числе мостовой танковый укладчик МТУ-20 и современные танки Т-72Б3.
Кроме того, в помещениях базы выставлены детские художественные работы, собранные в рамках завершенного недельного конкурса рисунков на тему «Танкисты глазами ребенка». В мероприятии приняли участие около 100 детей военнослужащих в возрасте от 6 до 17 лет. По условию состязаний работы выполнялись с использованием кистей, карандашей и фломастеров.
В праздновании Дня танкиста на территории российской военной базы принимают участие члены семей военнослужащих и жители города Гудаута.
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