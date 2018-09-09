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Создатель средств РЭБ в 2019 году завершит программу импортозамещения
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Создатель средств РЭБ в 2019 году завершит программу импортозамещения 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
ГЕЛЕНДЖИК, 9 сен — РИА Новости. Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ, входит в Ростех) в 2019 году завершит все работы по импортозамещению комплектующих стран НАТО, сообщил журналистам советник первого заместителя генерального директора Концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Михеев.
"У нас есть по линии Минпромторга более 15 работ по импортозамещению. Это системы навигации, радары, топливные системы, бортовые комплексы обороны. Украину мы заменили всю. Буквально несколько работ по ЕС еще осталось, но в 2019 году мы все завершим", — сказал Михеев.
КРЭТ — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций воздушного базирования, средств государственного опознавания, комплексов радиоэлектронной борьбы, измерительной аппаратуры различного назначения. Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения.
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