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На Камчатке прошло специальное медицинское учение филиала клинического госпиталя Тихоокеанского флота
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На Камчатке прошло специальное медицинское учение филиала клинического госпиталя Тихоокеанского флота 

ТК «Звезда» + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В учении было задействовано более 100 военнослужащих ТОФ и гражданских специалистов, порядка 15 единиц специальной техники.
В Вилючинске, в госпитале базы подводных Сил Тихоокеанского флота прошло плановое тактико-специальное эпидемиологическое учение. В мероприятии был задействован личный состав и техника филиала главного госпиталя ТОФ, специалисты медслужбы войск и сил на северо-востоке России и подводных сил ТОФ, включая в том числе специалистов Камчатского противоэпидемиологического центра.
Военные и гражданские врачи тренировались работать совместно в условиях поступления инфекционных больных. В ходе учения был отработан алгоритм работы с условно инфицированными военнослужащими от приема до размещения их в отделении стационара: оказание первичной помощи и проведение дезинфекции помещений и транспортных средств для недопущения распространения инфекции.
Безопасность и поддержание карантинного режима на территории госпиталя в период проведения мероприятия обеспечивало подразделение военной полиции Вилючинского гарнизона.
В учении было задействовано более 100 военнослужащих ТОФ и гражданских специалистов, порядка 15 единиц специальной техники.
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