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Ростех продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния»
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Ростех продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния» 

ТАСС 12 часов назад
Ростех продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния», одного из разработчиков космического корабля «Буран» — замглавы госкорпорации.
ТАСС: последние новости
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