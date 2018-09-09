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Ростех продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния»
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Ростех продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния»
ТАСС
12 часов назад
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Ростех
продал
концерну «Калашников»
60% акций
НПО «Молния»
, одного из разработчиков космического корабля «Буран» — замглавы госкорпорации.
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