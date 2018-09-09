Уровень локализации производства самолетов L-410 в РФ к 2021 году повысят с 25% до 72%

ГЕЛЕНДЖИК / Краснодарский край /, 9 сентября. / ТАСС /. Уровень локализации производства пассажирских самолетов региональной авиации L-410 к 2021 году в России планируется довести с 25% до 72%. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), где выпускают эти машины, Вадим Бадеха.

"Сейчас уровень локализации [производства L-410] ориентировочно 25%. К 2021 году мы планируем довести уровень локализации до 72%. Дальше углублять локализацию нет смысла. У нас на это есть право, в случае необходимости мы можем это сделать [довести уровень локализации до 100%], но мы не видим в этом никакого экономического смысла", — сказал он в кулуарах «Гидроавиасалона-2018».

L-410 — один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, в чешских Куновицах было построено более 1,1 тыс. машин различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР.

АО «Уральский завод гражданской авиации» — одно из крупнейших авиаремонтных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, редукторов и агрегатов.