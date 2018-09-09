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Уровень локализации производства самолетов L-410 в РФ к 2021 году повысят с 25% до 72%
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Уровень локализации производства самолетов L-410 в РФ к 2021 году повысят с 25% до 72% 

ТАСС 12 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 9 сентября. /ТАСС/. Уровень локализации производства пассажирских самолетов региональной авиации L-410 к 2021 году в России планируется довести с 25% до 72%. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), где выпускают эти машины, Вадим Бадеха.
"Сейчас уровень локализации [производства L-410] ориентировочно 25%. К 2021 году мы планируем довести уровень локализации до 72%. Дальше углублять локализацию нет смысла. У нас на это есть право, в случае необходимости мы можем это сделать [довести уровень локализации до 100%], но мы не видим в этом никакого экономического смысла", — сказал он в кулуарах «Гидроавиасалона-2018».
Как ожидается, УЗГА в 2018 году поставит пять самолетов L-410 Государственной транспортной лизинговой компании.
Ранее сообщалось, что пермское предприятие холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») "Редуктор-ПМ" и УЗГА представили новый двигатель ВК-800 для самолетов L-410, второе после Чехии производство которого организовано в Екатеринбурге.
L-410 — один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, в чешских Куновицах было построено более 1,1 тыс. машин различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР.
АО «Уральский завод гражданской авиации» — одно из крупнейших авиаремонтных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, редукторов и агрегатов.
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