Times: британское минобороны отказалось от планов вывести войска из Германии

По информации издания, службу в ФРГ продолжит совместный британско-германский инженерный полк. Как отмечает газета, он считается одним из ключевых подразделений НАТО в деле форсирования танками при помощи машин-амфибий рек, стационарные переходы через которые разрушены. Вместо того, чтобы покинуть ФРГ до конца года, специалисты, а также 400 членов их семей будут размещены в казармах в деревне Зеннелагер, являющейся частью района Падерборн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Как утверждает The Sunday Times, британское минобороны также намерено сохранить военную базу для бронетанковых подразделений Соединенного Королевства. Она может единовременно вместить примерно 2 тыс. танков, бронированных автомобилей и грузовиков. Кроме того, за британской армией должна остаться специализированная зона для проведения военных учений, в том числе имитации танковых сражений и «крупномасштабных» маневров бронетехники, отмечает издание.

The Sunday Times утверждает, что решение сохранить в Германии британский военный контингент и после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза — Brexit — Гэвин Уильямсон мотивировал якобы имеющейся угрозой для Европы со стороны России. Также министр обороны намеревается таким образом продемонстрировать Берлину необходимость направлять больше инвестиций в оборонную сферу, отмечают источники издания.

Как сообщил газете один из чиновников ведомства, министр также считает, что казармы на территории Великобритании являются «не самым продуктивным или полезным местом» для пребывания британских военных. Он добавил, что на эту тему Уильямсон выскажется в ходе ежегодной партийной конференции консерваторов, которая пройдет с 30 сентября по 3 октября.