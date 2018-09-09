Источник рассказал о возможном переносе пуска ракеты с космодрома Восточный

МОСКВА , 9 сен — РИА Новости . Пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный со спутниками «Канопус-В» номер 5, «Канопус-В» номер 6, запланированный на 26 декабря 2018 года, может не состояться, если производитель вовремя не получит комплектующие, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Сетевой график сборки спутников предполагает, что поставка бортового оборудования для космических аппаратов должна быть завершена 30 сентября. В этом случае корпорация ВНИИЭМ успевает провести монтаж оборудования и целевой аппаратуры на борт спутников, завершить сборку космических аппаратов и провести полный цикл их испытаний. При задержке поставок комплектующих более чем на неделю своевременная сборка космических аппаратов, проведение комплекса их заводских испытаний и своевременная поставка на космодром становятся проблематичными и грозит переносом пуска на 2019 год. Такой вариант не исключается", — сказал собеседник.

Он напомнил, что из-за неготовности аппарата «Метеор-М» производства того же ВНИИЭМ, запуск спутника уже перенесен на 2019 год. Такую ситуацию вызвало вовремя не произведенная поставка комплектующих компании «Российские космические системы»

"Таким образом, состоявшийся 1 февраля запуск «Канопус-В» номер 3 и номер 4, может остаться единственным пуском с Восточного в этом году", — отметил собеседник агентства.

Пуск «Канопусов» должен стать четвертым пуском в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущие состоялись 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года.

В то время, как с изготовлением спутника имеются вопросы, ракета космического назначения для этого пуска уже находится на Восточном, куда она была доставлена 18 июня 2018 года. Разгонный блок «Фрегат», который сейчас проходит финальную стадию изготовления в НПО имени Лавочкина , должен быть доставлен на Восточный в конце октября.

Спутники серии «Канопус-В» предназначены для высокодетального дистанционного зондирования Земли. Они относятся к малым космическим аппаратам и имеют массу около 500 килограммов. Космические аппараты позволяют вести оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Спутники размещаются на круговых орбитах высотой 510 километров. Срок гарантированной работы космических аппаратов «Канопус» составляет пять лет.

ВНИИЭМ 22 июля 2018 года сообщило об успешной работе на орбите в течение шести лет первого спутника серии «Канопус», на год превысившего расчетный срок активного существования.