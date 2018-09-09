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На Черноморском флоте к 100-летию морских авиаторов появился сквер
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На Черноморском флоте к 100-летию морских авиаторов появился сквер 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжественном открытии сквера приняли участие военнослужащие отдельного смешанного авиационного полка ЧФ, представители администрации Республики Крым и ветераны морской авиации.
В пгт Мирный на Крымском полуострове состоялось торжественное открытие сквера морских авиаторов Черноморского флота (ЧФ), в котором установлен памятник-вертолёт Ка-27.
В мероприятии приняли участие военнослужащие отдельного смешанного авиационного полка ЧФ, представители администрации Республики Крым и ветераны морской авиации.
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил перед гостями с праздничным концертом.
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