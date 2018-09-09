На Черноморском флоте к 100-летию морских авиаторов появился сквер

В торжественном открытии сквера приняли участие военнослужащие отдельного смешанного авиационного полка ЧФ, представители администрации Республики Крым и ветераны морской авиации.

В пгт Мирный на Крымском полуострове состоялось торжественное открытие сквера морских авиаторов Черноморского флота (ЧФ), в котором установлен памятник-вертолёт Ка-27.

В мероприятии приняли участие военнослужащие отдельного смешанного авиационного полка ЧФ, представители администрации Республики Крым и ветераны морской авиации.

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил перед гостями с праздничным концертом.