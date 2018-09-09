«Броня крепка, и танки наши быстры…»

Праздник установлен указом Президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ » от 31 мая 2006 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

История российских бронетанковых войск уходит корнями в начало ХХ века. В годы Первой мировой войны на полях сражений появились первые английские танки, и все европейские государства приступили изготовлению своего тяжёлого механизированного вооружения. В России, к примеру, были разработаны и проходили испытания танкетка «Вездеход» Александра Пороховщикова , «Царь-танк» Николая Лебеденко и др.

В 1918 году был сформированы броневые силы Красной армии, которые имели на вооружении бронеавтомобили и бронепоезда. В 1920 году на Сормовском заводе по заказу Главного броневого управления Красной Армии был создан первый отечественный танк, и к концу этого же года в броневых войсках РККА было уже 11 автотанковых отрядов.

Спустя восемь лет в СССР было налажено серийное производство бронетехники, а созданные в 1930-е годы в конструкторском бюро под руководством Михаила Кошкина и Жозефа Котина танки нового поколения — Т-34 и КВ — по своим боевым возможностям значительно превосходили аналогичные зарубежные образцы.

В годы Великой Отечественной войны танковые части и соединения являлись опорными звеньями обороны нашей страны. Действия советских танковых войск навсегда вошли в мировую историю военного искусства. Более 1 тысячи воинов-танкистов было присвоено звание Героя Советского Союза, 16 человек удостоены этого звания дважды.

В 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «в ознаменовании больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг отечественных танкостроителей в оснащении вооруженных сил СССР бронетанковой техникой, особенно в непростое военное время» был учрежден День танкиста. Впервые его отметили 8 сентября 1946 года. В этот день, в соответствии с приказом министра Вооружённых Сил, в Москве на Красной площади был проведён парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

И сегодня танковые войска являются важнейшим элементом Сухопутных войск Вооруженных сил России. Их основу составляют танковые бригады и танковые батальоны мотострелковых бригад, обладающие большой устойчивостью к поражающим факторам ядерного оружия, огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью. В настоящее время на вооружении стоят различные модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90. В 2020 году начнется серийное производство новейших танков Т-14 «Армата».

Фото: ru.wikipedia.org